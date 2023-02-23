Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğanşehir'de 6 bin bina, yıkıldı veya ağır hasar aldı

Güncel Haberler

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, 12 bin binadan 6 bini, depremde ağır hasar gördü ya da yıkıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, 12 bin binadan 6 bini, depremde ağır hasar gördü ya da yıkıldı. İlçede enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Doğanşehir ilçesinde bulunan 12 bin binadan 6 bini, girilemeyecek şekilde ağır hasar gördü veya yıkıldı. İlçe merkezinin en hareketli caddelerinden olan Esat Caddesi'nde sağlı sollu binalar, yıkıldı ve kalanlar da ağır hasar gördü. Bölge halkı ise hafif hasarlı binalardan tehlikeye rağmen eşyalarını almayı sürdürüyor. Depremden etkilenen bazı kişiler, yakınlarının yanına, bazıları da başka kentlere gidiyor. Enkaz yığınına dönen ilçede kalanlar ise çadır kentlere yerleşti. Kentte enkaz kaldırma çalışmalarına da devam ediliyor.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Doğanşehir Hisarcık Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title