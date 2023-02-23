Doğanşehir'de 6 bin bina, yıkıldı veya ağır hasar aldı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, 12 bin binadan 6 bini, depremde ağır hasar gördü ya da yıkıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, 12 bin binadan 6 bini, depremde ağır hasar gördü ya da yıkıldı. İlçede enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Doğanşehir ilçesinde bulunan 12 bin binadan 6 bini, girilemeyecek şekilde ağır hasar gördü veya yıkıldı. İlçe merkezinin en hareketli caddelerinden olan Esat Caddesi'nde sağlı sollu binalar, yıkıldı ve kalanlar da ağır hasar gördü. Bölge halkı ise hafif hasarlı binalardan tehlikeye rağmen eşyalarını almayı sürdürüyor. Depremden etkilenen bazı kişiler, yakınlarının yanına, bazıları da başka kentlere gidiyor. Enkaz yığınına dönen ilçede kalanlar ise çadır kentlere yerleşti. Kentte enkaz kaldırma çalışmalarına da devam ediliyor.