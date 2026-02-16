Doğanşehir'de mezarlık bilgi sistemi faaliyete alındı
Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi, mezarlık bilgilerini kullanıcıların erişimine sunan bir sistem geliştirdi. Bu sistemle, mezarlık ziyaretlerindeki adres bulma zorluğu giderilecek.
Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi, mezarlık bilgi sistemini faaliyete geçirdi.
Sistem sayesinde ilçe genelinde bulunan mezarlıklara ait defin bilgileri, kabir yerleri ve vefat eden vatandaşlara ilişkin bilgiler görüntülenebilecek.
Sistemle mezarlık ziyaretlerindeki adres bulma zorluğu ve bilgi eksikliği giderilmesi hedefleniyor.
Vatandaşları Doğanşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden sisteme ulaşabileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel