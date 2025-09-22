Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda Finale Kalan Projeler Belirlendi

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Happy Nest Healing işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen "Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması"nda finale kalan 10 proje belirlendi.

Yarışmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. Doğal Yaşam Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışma 27-28 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Doğa ve insan ilişkisini sinema aracılığıyla görünür kılmak, sürdürülebilir yaşam kültürüne sanatsal katkılar sunmak amacıyla hayata geçirilen yarışmada ilk üçe giren isimler 28 Eylül'de Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Tahsin Üngör'ün "Acil Çoban Aranıyor", Ahmet Duvar'ın "Alapınar", Hamide Enise Aytekin'in "BEHIND", Sena Amanvermez'in "Biyometrik", Bulut Kaçan'ın "Çağ", Nilgün Yanık Emiroğlu'nun "Denge", Zeynep Ada Demirel'in "Kumdan Kale", Emirhan Cangül'ün "Sevgili Günlük", Esin Ülkü'nün "Tohum" ve Abdullah Harun İlhan'ın "Taş ile Toprak Arasında" adlı yapımları finale kaldı.

Yarışmada birincilik ödülüne değer görülen projeye 100 bin, ikincilik ödülünü kazanan yapıma 50 bin, üçüncülük ödülünü kazanan projeye ise 25 bin liralık ödül takdim edilecek.