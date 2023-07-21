Doğan, Ceylan'ın teklifine cevap vermiyor

Reis, Melike yüzünden iyice kafayı sıyıran Taner'e yardımcı olması için Doğan'dan yardım ister. Kısmet Apartmanı'nın birinci katındaki boş daireye beklenmedik bir kiracı taşınır.