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Doğan, Ceylan'ın teklifine cevap vermiyor

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Reis, Melike yüzünden iyice kafayı sıyıran Taner'e yardımcı olması için Doğan'dan yardım ister. Kısmet Apartmanı'nın birinci katındaki boş daireye beklenmedik bir kiracı taşınır.

Doğan, Ceylan'ın teklifine bir türlü cevap vermez. Reis, Melike yüzünden iyice kafayı sıyıran Taner'e yardımcı olması için Doğan'dan yardım ister.

Kısmet Apartmanı'nın birinci katındaki boş daireye kimselerin beklemediği yeni bir kiracı taşınır.

Kaynak: Magazinkolik / Güncel

Doğan Ceylan kiracı Kısmet Güncel Haberler

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