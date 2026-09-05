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Ayı Hamamı Göleti Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Ayı Hamamı Göleti Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor
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ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kayaların arasından süzülen suların oluşturduğu ve yöre halkının ‘Ayı Hamamı’ adını verdiği doğal gölet, ziyaretçilerini ağırlıyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kayaların arasından süzülen suların oluşturduğu ve yöre halkının 'Ayı Hamamı' adını verdiği doğal gölet, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yusufeli ilçesinde Sarıgöl köyü sınırlarında, kayaların arasından akan sularla oluşan gölet, doğaseverleri ağırlıyor. Geçmişte ayıların kayalıklar arasındaki bu suya girerek serinlemesine tanık olan yöre halkı tarafından 'Ayı Hamamı' olarak adlandırılan gölet, özellikle sıcak yaz aylarında serinlemek isteyen doğa yürüyüşçülerinin ve fotoğraf tutkunlarının tarafından ziyaret ediliyor. Sanal medyada paylaşılan görüntülerle tanınırlığı giderek artan göletin, kentin en önemli alternatif ekoturizm duraklarından biri olması bekleniyor.

'GEÇEN SENE YAKLAŞIK BİN 500 KİŞİ GELDİ'

Çoruh Mahallesi Muhtarı Durmuş Yazıcı, göletin ilgi çektiğini belirterek "Burası 'ayı hamamı' dediğimiz yer. Yusufeli'ne 25 kilometre mesafede. Yaklaşık 25 dakikada yolculuk sürüyor. Burada eylül ayına kadar bir yoğunluk var. Biz buranın 2 sene önce temizlik ve bakımını yaptık. Yerli yabancı turistin uğrak yeri oldu. Geçen sene yaklaşık bin 500 kişi geldi" dedi.

'YUSUFELİ'NE GELMEYEN BEN TÜRKİYE'Yİ GEZDİM DEMESİN'

Göleti ziyaret eden Hüsamettin Çelik, "Burayı biliyorum daha önce de geldim. Şimdi de ailemle geldim. Çok güzel bir yer burası. Yol üzerinde herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. Buralar cennet bir yer. Yusufeli'ne gelmeyen ben Türkiye'yi gezdim demesin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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