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Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, Kastamonu Abana'da nadir sülünü görüntüledi

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Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, Kastamonu Abana'daki ormanlık alanda nadir görülen sülünü görüntüledi. Şenol, türün Türkiye'de daha önce 5 ilde görüldüğünü, Kastamonu'da da kayıt altına alınmasının sülün varlığının çoğalmaya başladığını gösterdiğini söyledi.

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, Kastamonu'nun Abana ilçesinde nadir görülen türlerden biri olan sülünü görüntüledi.

Biyolojik çeşitliliğin desteklenmesinde önemli yeri olan ve renkli kafa yapısıyla dikkati çeken sülün, ilçedeki ormanlık alanda keşif yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol tarafından fark edilerek doğal yaşam alanında kayıt altına alındı.

Şenol, AA muhabirine, Türkiye'de daha önce 5 ilde görülen sülünün Kastamonu'da da görüntülenmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Sülünlerin doğal yaşamın nadir türlerinden olduğunu vurgulayan Şenol, "Bu hayvanların doğaya ciddi katkıları var. Tarım alanlarında zarara yol açan, kene gibi sıkıntıya neden olabilecek böceklerle beslenerek doğal dengenin korunmasını sağlıyorlar." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından sülün popülasyonunun artırılması için çalışma yapıldığını anlatan Şenol, "Kayıt altına aldığımız sülün de hayvanların buradaki varlığının çoğalmaya başladığını gösteriyor. Oldukça sevindirici bir gelişme." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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