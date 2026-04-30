Doğa Derneği'nden Çağrı: Avcılık Yasaklansın

(ANKARA) - Doğa Derneği, Merkez Av Komisyonu'nun mayıs ayında yapacağı toplantı öncesi avcılığın yasaklanması çağrısında bulundu. Dernek, yaban hayvanlarının korunması için 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Doğa Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Av Komisyonu'nun mayıs ayında toplanacağını hatırlatarak avcılık politikalarına tepki gösterdi. Derneğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Avcılık Yasaklansın! Merkez Av Komisyonu (MAK) Mayıs ayında toplanıyor. Nerede, hangi hayvanın, kaç tane vurulacağına avcıların talepleri doğrultusunda bu komisyon tarafından karar veriliyor. Komisyonda avcılardan daha az sayıda bulunan bilim insanı ve stkların talepleri dikkate alınmıyor."

Örneğin, Türkiye'de nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan, koruma altındaki üveyik ve elmabaş patkanın avı hala yasal. Birçok ülkede avı yasaklanan ve göçmen olan bu türlerin yaşamları tehdit altında. Bunun yanı sıra ülkemizdeki silah sahiplerinin sayısı o kadar artmış durumdaki, yasadışı avcılığın önü alınamıyor.

Yaban hayvanlarının yaşaması için 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu değişmeli: Avcılığın yasaklanması ve kaçak avcılık başta olmak üzere yaban hayatı suçlarının engellenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı."

Kaynak: ANKA