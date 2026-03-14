Dodurgalılar belediyenin iftarında bir araya geldi

Dodurga Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçe sakinleri için iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Dodurga Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında ilçe sakinleri aynı sofrada buluştu.

Dodurga Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa konuşan Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu ilçe halkıyla paylaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çetinkaya, ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla aynı sofrada buluşmanın birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Programa MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan
