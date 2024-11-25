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Dodurga'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kaymakam ve Belediye Başkanı, öğretmenlere karanfil verirken, öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Dodurga Belediyesi Kongre Merkezindeki etkinlikte öğretmenlere karanfil verdi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterisi ve müzik dinletisinin yapıldığı etkinlikte davetlilere öğle yemeği ikram edildi.

Etkinlikte ayrıca, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Örkeni İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru da katıldı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
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