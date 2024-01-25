Türk düşünce dünyasına iz bırakan Doç. Dr. Durmuş Hocaoğlu, Ümraniye Kültür Sanat Merkezi'nde anıldı.

Programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Doç. Dr. Osman Sezgin, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Okan Yeşilot, Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) Başkanı Dr. Ali Ürey ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, fizik ve siyaset felsefesi alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan ve 2012'de vefat eden Hocaoğlu'nun düşünce dünyası ele alındı.

Tahsin Görgün, konuşmasında Hocaoğlu'nun varlığa, insanlığa dair temel meseleleri gelişigüzel değil, sistemli ve bütünlüklü olarak ele aldığını söyledi.

Hocaoğlu'nun Türkiye'deki aşırı siyasallaşma konusunda hissettiği tedirginliğe işaret eden Görgün, Hocaoğlu'nun sorun çözücü olarak da aydınları, sanatkarları, alimleri gördüğünü, bunu da İslam medeniyet birikimine dayandırdığını belirtti.

Görgün, Hocaoğlu'nun düşünce dünyasında her sorunun tarihi derinliği içinde kavrandığını anlatarak, "Çünkü tarihi boyut ihmal edildiğinde, hafızasını kaybeden bir insan gibi işlevsiz hale geliriz. Hocaoğlu bunu iyi bilen biri olarak her konuyu tarihi köklerine inerek analiz ederdi." dedi.

Prof. Dr. Okan Yeşilot da Hocaoğlu'nun çalışma hayatıyla ilgili bilgi vererek, önemli bir kitapla karşılaştığında çok büyük sevinç duyduğunu, adeti olduğu üzere aksatmadan her gece sabaha kadar çalıştığını, ancak sabah birkaç saat uyuyarak okula gittiğini aktardı.

Doç. Dr. Osman Sezgin de Hocaoğlu'nun Türkiye'nin meseleleri hakkında ithal çözümlere hiçbir zaman yanaşmadığını, bütün mesaisini, ömrünü bu arayışın peşinde tükettiğini vurguladı.

KOCAV Başkanı Ali Ürey ise yıllar süren birliktelikleri içinde Durmuş Hocaoğlu'nun son derece çalışkan ve vefalı bir öğretmen olduğunu, talebeleri ile çok yakından ilgilendiğini söyledi.

Hocaoğlu'nun en büyük meselesinin Türk devletinin ve milletinin bağımsızlığı olduğunu aktaran Ürey, böyle müstesna bir ismin anılmasına vesile olduğu için Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti.