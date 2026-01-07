Haberler

Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doç. Dr. Bayram Çağlar, evinde ölü bulundu. Ailesi ve yakınları kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Olay yeri incelemesi sonrası cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doç. Dr. Bayram Çağlar (56), evinde ölü bulundu.
Karşıyaka Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Bayram Çağlar'ın ailesi ve yakınları kendisinden bir süredir haber alamadıkları gerekçesiyle durumu polise bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan evde Çağlar'ın cansız bedeni bulundu.
Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenildi.

