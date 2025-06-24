Dnipro'ya Yapılan Füze Saldırısında 7 Ölü, 70 Yaralı

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Saldırıya tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların bölgeye bağlı Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Lisak, ilk belirlemelere göre saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u çocuk 70 kişinin yaralandığını kaydederek, "(Ölü ve yaralı) Sayılar hala netleştiriliyor. Maalesef, bu saldırıdan etkilenen kişi sayısı sürekli artıyor. Ancak çok daha fazla olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan saldırıya tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Dnipro'ya yapılan füze saldırısına tepki gösterdi.

Saldırı sonucu bir yolcu treni ile sivil altyapıların hasar gördüğünü belirten Sybiha, "Sıradan bir yolcu treni, okullar ve anaokulları, bir hastane ve bir klinik hasar gördü. Ölenler ve yaralananlar var." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması çağrısında bulunan Sybiha, "Liderler, NATO Zirvesi için Lahey'de toplanırken, Rusya terör ve barışı reddetme mesajı gönderiyor. Müttefiklerin, Moskova'ya baskıyı artırması bir güvenilirlik meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya 97 İHA ile saldırı düzenledi

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, gece saatlerinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine 97 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunca 78 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Grigorov ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece düzenlenen saldırılar nedeniyle bölgede 1'i çocuk 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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