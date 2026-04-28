DMM: 'Yüzyılın Konut Projesi' ile ilgili dolandırıcılık uyarısı

DMM: 'Yüzyılın Konut Projesi' ile ilgili dolandırıcılık uyarısı
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında kura süreçleri devam ederken, vatandaşlarımızı hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri tespit edilmiştir. Dolandırıcıların; sahte web siteleri, asılsız isim listeleri ve yanıltıcı SMS'ler aracılığıyla 'dosya masrafı', 'başvuru bedeli' veya 'peşinat' adı altında para talep ettiği belirlenmiştir. Bu tarz girişimlere karşı hassas olunması ve sadece ilgili resmi makamların açıklama ve duyurularının dikkate alınması önem arz etmektedir. Kura sonuçları yalnızca turkiye.gov.tr (e-Devlet) ve toki.gov.tr resmi adreslerinden sorgulanabilir. TOKİ, vatandaşlardan SMS veya telefon yoluyla hiçbir şekilde şahsi hesaplara para transferi talep etmez. Tüm ödeme ve sözleşme işlemleri sadece duyurulan yetkili kamu bankaları üzerinden, şahsen gerçekleştirilmektedir. 'Kura sonucunuz çıktı', 'Ödeme yapmak için tıklayın' gibi ifadeler içeren şüpheli SMS linklerine ve resmi kurumları taklit eden web sitelerine itibar etmeyiniz. Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine bildirilmesi önem arz etmektedir. Resmi makamların açıklamaları dışında sosyal medya platformlarında paylaşılan 'asil/yedek isim listeleri' gerçek değildir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
