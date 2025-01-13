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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Çüngüş'te Ziyaretlerde Bulundu

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Çüngüş'te Ziyaretlerde Bulundu
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çüngüş ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kaymakam Gökhan Dolaş ile görüştü, emniyet ve jandarma yetkilileriyle bir araya geldi. Ayrıca, esnaf ve vatandaşlarla sorunlarını dinleyerek taziye ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çüngüş ilçesinde bazı ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı temaslarda bulunmak üzere Çüngüş'e giden Zorluoğlu, Kaymakam Gökhan Dolaş ile görüştü, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Jandarma Komutanlığı ve adliyeyi ziyaret eden ve yetkililerle görüşen Vali Zorluoğlu, yapımı devam eden yeni hükümet binasında incelemede bulundu.

İlçede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Zorluoğlu, bir süre önce annesi vefat eden Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'ye taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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