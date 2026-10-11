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Diyarbakır Sur'da ters yön iddiasıyla çıkan tartışma kask kamerasına yansıdı

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Diyarbakır Sur'da ters yön iddiasıyla çıkan tartışma kask kamerasına yansıdı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün akşam, ters yönden geldiği öne sürülen otomobile yol vermeyen motokurye ile sürücü arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya çevredekiler müdahale edip tarafları ayırdı; o anlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, ters yönden geldiği öne sürülen otomobile yol vermeyen motokurye ile sürücü arasında çıkan tartışma, kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi Karaman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; motokurye Danyal Eryılmaz, sokakta seyir halindeyken ters yönden gelen otomobille karşılaştı. Eryılmaz'ın yol vermemesi üzerine otomobilin sürücüsü, geri gidip aracını park etti. Ardından sürücü ile Eryılmaz arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya çevredekiler müdahale edip tarafları ayırdı.

O anlar, motokuryenin kask kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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