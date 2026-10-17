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Diyarbakır Sur'da sabah sisi tarihi mekanları kapladı, görüntüler dronla alındı

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Diyarbakır Sur'da sabah sisi tarihi mekanları kapladı, görüntüler dronla alındı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi ve doğal güzellikleri farklı bir görünüme bürüdü. Hevsel Bahçeleri, surlar ve İçkale'deki tarihi mekanlar sisle kaplanırken o anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde sis etkili oldu. Sisli havada tarihi mekanlar dronla görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi ve doğal güzellikleri farklı bir görünüme bürüdü. Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri, surlar ve İçkale'deki tarihi mekanlar sisle kaplandı. Sis tabakası altında kalan tarihi yapılar ve yeşil alanlar, güzel görüntüler oluşturdu. O anlar, dron kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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