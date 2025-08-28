Diyarbakır Lice'deki Orman Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar tarım, 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Örtülü Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin karadan, jandarma helikopterinin havadan müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, 5 hektar tarım ve 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

