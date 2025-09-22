Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde örtü yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Silvan'ın kırsal Eskiocak Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Silvan, Kulp ve Hazro belediyelerinden itfaiye, Karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere 50'si orman işçisi yaklaşık 155 kişilik ekip ve 11'i Orman İşletme Müdürlüğüne ait yaklaşık 43 araçla müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara iki helikopter de destek verdi.

Yaklaşık 150 hektar alanda etkili olan yangın, ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.