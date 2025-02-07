Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal kesimde de etkisini sürdürüyor. Çermik Belediyesi, karla mücadele çalışmaları için greyder, 2 kepçe ve kamyonu hazır bekletiyor. İlçede oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınmakta.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kırsal kesimde de etkisini sürdürdü.
Çermik Belediyesi, karla mücadele çalışmaları için greyder, 2 kepçe ve kamyonu hazır bekletiyor.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel