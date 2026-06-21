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Diyarbakır Hipodromu'nda 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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Diyarbakır Çınar ilçesindeki hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'daki hipodromda 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Çınar ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde bulunan hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Hüseyin S. ve Hikmet S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında başlayan tartışmanın, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
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