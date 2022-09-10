Diyarbakır haber! Ergani Belediyesi ahşap yürüyüş yolunu onardı Güncel Haberler Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Ergani Belediyesi tarafından Zülküf Peygamber türbesinin bulunduğu Makam Dağına giden yoldaki ahşap yürüyüş yolunu onarıldı. Ergani Belediyesi tarafından Zülküf Peygamber türbesinin bulunduğu Makam Dağına giden yoldaki ahşap yürüyüş yolunu onarıldı. ???????Ergani ilçesinde Makam Dağına eski demir yollarında kullanılan ahşap traverslerin geri dönüşümüyle yapılan yaklaşık 450 metrelik yürüyüş yolunun ahşap kısımlarının onarılması için çalışma yürüttü. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Senvar Güncel Haberler

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