Diyarbakır'da yolun ortasında 2 metre boyunda yılanlar görüldü

Diyarbakır'da yolun ortasında yaklaşık 2 metre boyunda yılanlar görüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde yolun ortasında yaklaşık 2 metre boyunda yıllanlar görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde yolun ortasında yaklaşık 2 metre boyunda 2 siyah yılan görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen yılanlar, bir müddet sonra gözden kayboldu.