Diyarbakır'da yarışan 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 3 yaralı

Diyarbakır'da yarışan 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı yarış kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların 2'sinin durumu ağır. Kaza anı kameraya yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde yarıştığı öne sürülen 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde stadyum çevresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil, yarış yaptı. Yarış sırasında sol şeritteki otomobil aniden şerit değiştirmeye çalışırken, orta şeritteki hafif ticari araca çarptı, o da sağdaki otomobille çarpıştı. Savrulan araçlardan biri, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişilerin de olduğu gruba çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

