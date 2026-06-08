Diyarbakır'da yangın sonrası komşular arasında arbede

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonrası iki komşu ve yakınları arasında arbede çıktı, tarafları polis ayırdı.

Kaynartepe Mahallesi 207'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Olayın ardından daire sahibi kadın, yangının komşusu tarafından çıkarıldığını iddia etti. Daire sahibi ile suçladığı kadın komşusu ve yakınları arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri tarafları ayırırken, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı