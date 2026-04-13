Diyarbakır'da 6 kilo kokain ele geçirildi; 1 tutuklama

DİYARBAKIR'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, tampon ve kapı bölmelerine gizlenmiş 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir otomobili takibe aldı. Araç, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu üzerindeki Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı detaylı aramada, uyuşturucu maddenin aracın tamponu ve kapı içlerine gizlendiği belirlendi. İncelemede, toplam 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı