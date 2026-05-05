Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 kilogram skunk, 604 gram esrar, 15 uyuşturucu nitelikte hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.