Diyarbakır'da Trafik Polisi Yakıtı Biten Otomobili İttiler
Diyarbakır'da trafik polisi, yakıtı biten otomobili 2 kilometre iterek, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DİYARBAKIR'da trafik polisi, yakıtı biten otomobili 2 kilometre iterek, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki Tesisler Kavşağında yakıtı biten otomobilin sürücüsüne yardım etti. Polis, otomobili yaklaşık 2 kilometre iterek akaryakıt istasyonuna götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.