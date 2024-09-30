Diyarbakır'da Tomruk Yüklü TIR'ın Altında Kalan 87 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken tomruk yüklü TIR'ın altında kalıp, sürüklenen Mehmet Halit Arslan (87), hayatını kaybetti. TIR şoförü, gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Tesisler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AHZ 231 plakalı tomruk yüklü TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Halit Arslan'a çarptı. Arslan, TIR'ın altında kalıp, yaklaşık 14 metre sürüklendi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Halit Arslan'ın cansız bendeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, TIR şoförü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR