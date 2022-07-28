Diyarbakır'da suyla buluşan araziler çiftçinin gelirini artırıyor

Devlet Su İşlerinin (DSİ) yaptığı çalışmalarla 720 bin dekar alanın suyla buluştuğu Diyarbakır'da çiftçiler gelirlerini artırıyor.

Yaklaşık 7 milyon dekar tarım arazisiyle Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da, sulanabilir 4 milyon 210 bin dekarın suyla buluşturulması için DSİ tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, AA muhabirine, kurum olarak sulama, enerji, içme suyu ve taşkın koruma alanlarında hizmet verdiklerini söyledi.

Diyarbakır'daki faaliyetlerinin çoğunun sulamaya yönelik çalışmalar olduğunu belirten Arslan, bu kapsamında ilde iki ana projelerinin bulunduğunu ve bunların Kralkızı-Dicle ve Silvan projeleri olduğunu aktardı.

Sulama alanında yaptıkları faaliyetlerinin tarıma katkısına işaret eden Arslan, son 2 yılda yaşanan kuraklığın sulu tarımın ve suyun depolanmasının önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Diyarbakır'da 421 bin hektar sulanabilir arazinin bulunduğunu, DSİ olarak bugüne kadar 720 bin dekar alanı sulamaya açtıklarını bildiren Arslan, bununla birlikte 100 bin hektarlık alanda da inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü, tamamlanan kısımları çiftçilerin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Arslan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca'nın "Su verilebilecek her yere su verin" talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerine işaret ederek, "Sahadayız, çiftçilerimizin sulu tarımını rahatlıkla yapabilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz." dedi.

"Ürüne göre 3 ile 15 kat arasında gelir artışı oluşacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da ilde yaklaşık 7 milyon dekarda tarımsal faaliyetin yapıldığını söyledi.

Atalar, devam eden projelerin tamamlanmasıyla ilin sulanabilir arazinin tümünün sulamaya açılacağını, bunun da tarım alanının yüzde 65'ine tekabül ettiğine dikkati çekti.

Sulamayla birlikte iklime dayalı tarımdan, kontrollü tarıma geçeceklerini ifade eden Atalar, risklerin ortadan kalkacağını kaydetti.

İlde yoğunluklu olarak hububat, mercimek, mısır ve pamuk yetiştirildiğini fakat suyun her tarafa yayılmasıyla tarımsal desenin de değişeceğini belirten Atalar, şöyle dedi:

"Sulama sistemlerinin tamamlanmasıyla çiftçinin ürettiği ürüne göre 3 ile 15 kat arasında gelir artışı oluşacaktır. Hububatta bile yüzde 40'ın üzerinde verimde bir artış yaşanacaktır. Bu direkt olarak çiftçimizin gelirine yansıyacağı için müthiş bir kalkınma projesi haline dönüşecek."

"Tarlalarımızı rahatça sulama imkanımız var"

Bismil ilçesinin kırsal Bozçalı Mahallesi muhtarı ve çiftçi Teyfik Bozçalı da yaklaşık 1500 dekar tarlasında mısır ve pamuk yetiştirdiğini belirtti.

Daha önce de kendi imkanlarıyla yaptığı sulamayla tarlasındaki ürüne yeteri kadar su sağlayamadığını ve bu nedenle de olması gereken verimi alamadıklarını aktaran Bozçalı, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın sayesinde mahallemiz bu yıl DSİ'nin sunduğu imkanlarla suya kavuştu. Kurduğumuz yağmurlama sistemiyle tarlalarımızı rahatça sulama imkanımız var. İnşallah verimimiz de yüksek olur. Geçen yıl tarlalarımdan dekara ortalama 450 kilogram pamuk aldım, bu yıl inşallah 600 kilogramdan aşağı olmaz."

Bütün çiftçilerin suya kavuşmasını dileyen Bozçalı, "Silvan Projesi'nin bir an önce faaliyetine geçmesini istiyoruz. Tarlalarımız suya kavuştuğu zaman Türkiye'miz de çiftçimiz de milletimiz de kazanır." dedi.

Kırsal Zeri Kenan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ömer Aydın da sulama kanalı öncesinde 1200 dekar tarlasında arpa, mercimek ve buğday yetiştirdiğini dile getirerek, DSİ sayesinde son 2 yıldır sulu tarıma kavuştuklarını, böylelikle tarlasında pamuk ile mısır yetiştirmeye başladığını anlattı.

Aydın, "Sulu tarımla pamuk ve mısır ekiyorum. Mercimek ve buğdaya göre kazancımız 4-5 kat arttı. Sulama kanalının sağladığı katkı nedeniyle işimize daha çok odaklanıyoruz. Sulu tarıma geçtiğimiz için çok şanslıyız. Tarlamıza dört elle sarılıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız ve DSİ Genel Müdürümüze çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.