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Diyarbakır'da Sürekli Renal Replasman Tedavisi Eğitim Programı Düzenlendi

Diyarbakır'da Sürekli Renal Replasman Tedavisi Eğitim Programı Düzenlendi
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Diyarbakır'da, böbrek fonksiyonları bozulan hastalar için sürekli renal replasman tedavisine yönelik eğitimler verildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda, tedavi yöntemleri ve kullanılacak cihazlar tanıtıldı.

Diyarbakır'da yoğun bakım doktorlarına, böbrek fonksiyonları bozulan ve klasik diyaliz yöntemlerinin uygun olmadığı hastalarda uygulanan sürekli renal replasman tedavisine ilişkin bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, tedaviye ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Eğitimde, sürekli renal replasman tedavisinde kullanılan cihazların tanıtımı yapıldı, hasta profiline göre yöntem seçimine dair uygulamalı eğitimler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Yektaş, bu tedavi yöntemi sayesinde hastaların 24 ila 72 saat boyunca diyalize alınabildiğini belirtti.

Programa, TARD Başkanı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, TARD Genel Sekreteri Doç. Dr. Zafer Çukurova ve yoğun bakım hekimleri katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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