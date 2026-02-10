Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 105 kişi yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalarla arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 105 kişi yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti