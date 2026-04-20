Üzerine su sıçratan sürücünün saldırısına uğradı; o anlar kamerada

Diyarbakır'da hafif ticari aracın sürücüsü, su birikintisinden çocuklara su sıçrattığı için 13 yaşındaki M.D.'yi darp etti. Olay anı güvenlik kamerasında görüntülendi ve M.D. darp raporu alarak şikayetçi oldu.

DİYARBAKIR'da, üzerine su sıçratan hafif ticari aracın sürücüsünün saldırısına uğrayan M.D. (13), şikayetçi oldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Nisan günü saat 18.00 sıralarında Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, sokakta bulunan çocukların üzerine su birikintisinden su sıçrattı. Araçtan inerek duruma tepki gösteren çocuklara doğru koşan sürücü, M.D.yi tokat ve yumruklarla darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracı başka birinin kullanıp geri manevra yaptığı, sürücünün de yolcu koltuğuna oturup bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. M.D.'nin darp raporu alarak şikayetçi olması üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
