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Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Peyas Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
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