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Diyarbakır'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

15 Temmuz Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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