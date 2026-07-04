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Serinlemek için girdiği çayda kayboldu

Serinlemek için girdiği çayda kayboldu
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde A.Y. (32), serinlemek için girdiği Malabadi Çayı'nda gözden kayboldu. Bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde A.Y. (32), serinlemek için girdiği Malabadi Çayı'nda kayboldu. A.Y. için arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Malabadi Kırsal Mahallesi'nden geçen Malabadi Çayı'nda meydana geldi. A.Y., serinlemek için girdiği çayda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.Y. için arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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