DİYARBAKIR'da sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Mardin'in kuzey ve doğu ilçeleri ile Siirt merkez ve bazı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı