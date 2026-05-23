Haberler

Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji bölgede kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı.

DİYARBAKIR'da sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Mardin'in kuzey ve doğu ilçeleri ile Siirt merkez ve bazı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti

Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek

Saatler sonra tarihe geçecek