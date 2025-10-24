Haberler

Diyarbakır'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ve Bismil ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 7 uzun namlulu silah, 2 bin 208 fişek ve 8 şarjör bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ve Bismil ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Ergani ve Bismil İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, bazı şüphelilerin ikametlerinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğunun öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Ergani'de S.Z, S.Ş. ve M.Ş. ile Bismil'de C.S.K, A.D. ve A.D'nin ikametlerinde yapılan aramada, 7 uzun namlulu silah, 2 bin 208 fişek ve 8 şarjör bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
