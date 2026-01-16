Haberler

Diyarbakır'da Pompalı Tüfekle Adam Öldürme Olayı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Diyarbakır'da Tarık Alğam, site bahçesinde Sinan Körtepe'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerası ile kaydedildi. Tarık Alğam, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

DİYARBAKIR'da Tarık Alğam'ın, site bahçesinde Sinan Körtepe'yi (25) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Ocak'ta akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki sitenin bahçesinde meydana geldi. Tarık Alğam, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Sinan Körtepe'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Sinan Körtepe, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, Tarık Alğam'ı olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alğam, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bu arada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tarık Alğam'ın pompalı tüfekle ateş ettiği Sinan Körtepe'nin yere düştüğü anlar görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
