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Park halindeki otomobil alev alev yandı

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Diyarbakır Bağlar ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, patlamalar yaşandı ve olayda yaralanan olmadı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Zaman zaman patlamaların olduğu yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında otomobilden ara ara patlama sesleri yükselirken, olayda yaralanan olmadı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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