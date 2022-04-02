Diyarbakır'da özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeline yönelik seminer - Haberler

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Diyarbakır'da özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeline yönelik seminer

AA - Yusuf Batı - Güncel
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Diyarbakır'da özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeline yönelik seminer

Diyarbakır'da özel güvenlik görevlilerine ve genel kolluk personeline yönelik seminer düzenlendi.

Diyarbakır'da özel güvenlik görevlilerine ve genel kolluk personeline yönelik seminer düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi" (KAAN) kapsamında Diyarbakır'da özel güvenlik görevlileri, genel kolluk personeli ve çeşitli kurumlardan toplam 5 bin 241 kişiye eğitim verildi.

Diyarbakır Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi ile Kayapınar Halk Eğitimi Merkezinde verilen eğitim çalışması tamamlandı.

Proje ile özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak, hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

AA / Yusuf Batı - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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