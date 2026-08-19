Diyarbakır'da Feci Kaza: Rojda Duran Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Rojda Duran (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Rojda Duran (35), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı