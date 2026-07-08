Diyarbakır'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti.

Eski Mardin yolundaki kafenin önünde otomobilinin önü kesilen M.İ, silahla ateş açılması sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.