Diyarbakır'da Otomobilin Çöp Kamyonuna Çarptığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 DZ 506 plakalı otomobil Diyarbakır-Ergani kara yolunda çöp kamyonuna arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.