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Diyarbakır'da Tarlaya Yuvarlanan Otomobildeki 5 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralanırken, bir yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da öğle saatlerinde güneybatı çevreye yolunda meydana gelen trafik kazasında 72 AK 320 plakalı otomobil, sürücüsü İ.B.'nin kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
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