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Belediye otobüsünde okey oynadılar

Belediye otobüsünde okey oynadılar
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Diyarbakır-Bismil arası sefer yapan belediye otobüsünde 4 yolcu, kucaklarına koydukları kartonu masa yapıp okey oynadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da belediye otobüsünde yolculuk yapan 4 kişi, kucaklarına koydukları kartonu masa gibi kullanarak okey oynadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır-Bismil arasında sefer yapan belediye otobüsünde karşılıklı oturan 4 kişi, yolculuk sırasında kucaklarına yerleştirdikleri kartonu masa olarak kullanıp okey oynadı. Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında oynanan oyunu bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler sanal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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