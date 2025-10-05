Haberler

Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Feridun Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Kazada, motosikletteki 2 kişi ile yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan yaya ile diğer yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
