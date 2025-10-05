Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Feridun Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Kazada, motosikletteki 2 kişi ile yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan yaya ile diğer yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.