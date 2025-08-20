Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gezi amacıyla seyir halindeki bir minibüsün devrilmesi sonucu 1'i bebek toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1'i bebek, 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 AN 427 plakalı minibüs, kırsal Salat Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçtaki 1'i bebek 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün gezi amacıyla Erzurum'dan Mardin'in Midyat ilçesine gidenleri taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

Peş peşe tetiğe bastı! Ünlü aşiret üyesi, Ankara'da terör estirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.