Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gezi amacıyla seyir halindeki bir minibüsün devrilmesi sonucu 1'i bebek toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 AN 427 plakalı minibüs, kırsal Salat Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçtaki 1'i bebek 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsün gezi amacıyla Erzurum'dan Mardin'in Midyat ilçesine gidenleri taşıdığı öğrenildi.
