Haberler

Çarşaf giyip soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini yaralayan şüpheliler yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bismil ilçesinde çarşaf giyen 3 şüpheli, kuyumcu F.Ç.'yi silahla tehdit ederek altınları istemiş, direnişe karşı ayağından vurup kaçmış. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde çarşaf giyerek kuyumcuya giren ve kasayı açmasını istedikleri iş yeri sahibini direnince ayağından vurup kaçan 3 şüpheli ile onlara yardım eden kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. Kuyumcu F.Ç., iş yerini açtığı sırada çarşaf giyen 3 erkek, içeri girdi. Şüpheliler, F.Ç.'yi silahla tehdit edip gömülü olan gizli kasayı açmasını ve altınları vermesini istedi. İş yeri sahibi F.Ç., karşı çıkınca şüphelilerle arasında boğuşma yaşandı. Arbedede şüpheliler, F.Ç.'yi ayağından tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ç., ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.Ç. tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Bismil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheli ve onlara yardım eden 1 kişiyi ilçeye bağlı Kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yakaladı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

