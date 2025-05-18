Diyarbakır'da Koruyucu Aile Hatıra Ormanı Açıldı

Diyarbakır'da, "Koruyucu Aile Hatıra Ormanı"nın açılışı yapılarak, 80 fidan dikildi.

Valilik koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Geleceğe Kök Salıyoruz Projesi" kapsamında, Orman İşletme İl Müdürlüğünün katkılarıyla merkez Sur ilçesindeki Kent Orman'da oluşturulan "Koruyucu Aile Hatıra Ormanı" açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, çocuklara maddi manevi destekleri için bütün koruyucu anne ve babalara teşekkür ettiğini söyledi.

Ailelerin fedakarlıkları, emekleri ve gayretlerinin bir nişanesi olarak bugün Diyarbakır'da koruyucu aileler adına bir hatıra ormanı oluşturduklarını dile getiren Zorluoğlu, "İnşallah koruyucu ailelerimizin sayısı artsın. Koruyucu ailelerin yanında yetişen, desteklenen çocuklarımızın sayısı artsın." dedi.

Daha sonra Vali Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ile koruyucu aileler ve çocuklar tarafından alana 80 fidan dikildi, fidanlara can suyu verildi.