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Kırklar Dağı'nda çıkan yangın söndürüldü

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Diyarbakır Sur ilçesinde, tarihi On Gözlü Köprü yakınındaki Kırklar Dağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da, tarihi On Gözlü Köprü yakınında bulunan Kırklar Dağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Sur ilçesinde, On Gözlü Köprü yakınındaki Kırklar Dağı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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